سياسي / وزير الخارجية العُماني: يجب الوصول إلى أرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنه يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق.
وقال في كلمة ألقاها اليوم بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين"، معربا عن شكره وتقديره للعاهل الأردني عبدالله الثاني على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.
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19:18ت م
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