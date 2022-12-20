عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، إنه يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق.وقال في كلمة ألقاها اليوم بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين"، معربا عن شكره وتقديره للعاهل الأردني عبدالله الثاني على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.// انتهى //19:18ت م0222