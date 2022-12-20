عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم أن مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة سيعقد العام المقبل في جمهورية مصر العربية.وقال الصفدي في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يجب أن نذهب للقمة القادمة في القاهرة بخطوات عملية وحقيقية فاعلة ترى آثارها شعوب المنطقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات التعاون لدعم العراق.// انتهى //19:19ت م0223