الدمام 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، الاجتماع الدوري المرئي لبرنامج تحسين المشهد الحضري، مع الوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة الجهود، ومناقشة برامج وخطط تحسين المشهد الحضري، والتي تأتي ضمن برامج أنسنة المدن، وجودة الحياة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.واطّلع معالي الأمين خلال الاجتماع على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، من تاريخ 10 سبتمبر، والتي تضمّنت أربعة عناصر، وهي تسوير المباني تحت الإنشاء، حيث بلغت كميات المعالجة فيها 10.534 مترًا طوليًا، ومعالجة 244.425 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء، و1.926 من الحواجز الخرسانية، وتغليف 15 مبنى على الشوارع التجارية، كما استعرض منصة تحسين المشهد الحضري، وتقارير المتسوق الخفي، التي سجّلت (425) ملاحظة سلبية، في عدد من البلديات.وناقش تقارير الديوان، الثامن والثلاثون، والتي بلغت إجمالي ملاحظاته (35) ملاحظة، (26) ملاحظة إيجابية و (9) سلبية، حيث تمت معالجة جميع الملاحظات السلبية من خلاله بنسبة 100%، كما تم استعراض المبادرات المطروحة، واختتم العرض بتقرير بلاغات التشوه البصري للفترة من 1 / 1 / 2022 وحتى 18 / 12 / 2022، والمهام المطلوبة للفترة الراهنة.عقب ذلك استعرضت كل من بلدية محافظة الجبيل، وبلدية محافظة الخبر، وبلدية الظهران عروض إنجازاتها لتحسين المشهد الحضري، والتي تضمّنت المعالجات والخطط والمبادرات التي تقوم عليها.وشدد معاليه على ضرورة النظر في أمر تغيير الواجهات واللوحات، وتضمين خطة معتمدة، حيث من الممكن تحديد شارعين كل شهر في كل محافظة للتركيز عليها، مع مخاطبة جميع المعنيين بذلك لتحقيق الكود المعتمد في سياق ذلك، منوّهاً بضرورة التحفيز بالمشاركة وإشراك جمعيات الترميم والمنشآت التي يمكن تفعيل دورها في دعم المنطقة بهذا العنصر .// انتهى //19:30ت م0227