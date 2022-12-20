نيامي 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسنظمت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية النيجر بمقر الجامعة الإسلامية، اليوم، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور معالي رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر، وأعضاء هيئة التدريس، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير التعليم الأساسي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية النيجر، وأكاديميين، وإعلاميين.وقُدم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية، ثم ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي كلمة نوه فيها بما تقوم به المملكة العربية السعودية من دور كبير في نشر اللغة العربية بمختلف أنحاء العالم ومنها جمهورية النيجر الشقيقة، من خلال تخصيص منحٍ دراسيةٍ لطلبة النيجر للدراسة في المملكة، وإيفاد ثاني أكبر بعثة تعليمية سعودية بالخارج إلى النيجر، وإنشاء معهد تدريب معلمي اللغة العربية التابع لمركز الأمير سلطان الثقافي في نيامي، وتقديم كتب ومقررات مدرسية للنيجر.وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الجامعات والمنظمات الرسمية من خلال مختلف برامجها لدعم نشر اللغة العربية، مثمّناً اهتمام جمهورية النيجر وجهودها المتواصلة بشأن تطوير اللغة العربية من خلال نظامها التعليمي المتمثل في النظام المزدوج العربي الفرنسي، مما أتاح إنشاء المدارس والجامعات العربية والإسلامية وتخريج آلاف المتعلمين فيها.من جانبه أشاد معالي رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر الأستاذ الدكتور جمال طاهر بجهود المملكة في نشر اللغة العربية في العالم وفي النيجر خاصة من خلال مختلف الدعم الذي تقدمه للجامعة الإسلامية بالنيجر.بدوره ألقى مدير التعليم العربي العالي كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر فيها عن شكره للمملكة على جهودها المختلفة في مجال التعليم بالنيجر، مشيراً إلى أن للنيجر صلة تاريخية وثيقة باللغة العربية حيث يستخدمها عدد كبير من المواطنين.وتخلل الحفل مساجلة شعرية ومحاضرة عن تاريخ اللغة العربية في النيجر ومسرحية عن اللغة العربية، ونماذج من الخط العربي، وقصيدة تحت عنوان "سلالة المجد" عبر فيها الشاعر عن مناقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //19:49ت م0235