الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، وقّعت أمانة منطقة الرياض اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للإسهام في تفعيل مشروع "واحة الملك سلمان" بحي الملز، من خلال إنشاء مركز إرشاد مهني في الواحة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الطموحة إلى بناء عدد من المبادرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية.وتهدُف الاتفاقية التي وقّعها مساعد أمين منطقة الرياض المهندس صالح المخضوب، إلى جانب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، إلى دعم المجتمع الوطني من خلال تفعيل الواحة كوجهة تعليمية مهنية وفنية ذات طابع رقمي، ومنصة لإقامة الفعاليات المهنية، وكذلك تقديم منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد المهني في الواحة بهدف رفع مهارات وقدرات زوار وسكان مدينة الرياض.وتنُص المذكرة على تطوير وتشغيل الواحة، وتقديم تجربة نوعية لزوارها، وإثراء المحتوى المحلي من خلال تقديم الفعاليات التعليمية والمهنية والتقنية بمنطقة الفعاليات في الواحة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لجميع الزوار من مختلف شرائح المجتمع بما فيهم طلبة المدارس والجامعات والباحثين عن عمل والموظفين والعائلات.// انتهى //19:50ت م0236