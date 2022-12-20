عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لجلالته، وتمنياتهما للأردن حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:20ت م0238