القدس المحتلة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم، خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم لمسيرات انطلقت في مناطق متعددة بالضفة الغربية، تنديداً باستشهاد الأسير ناصر أبوحميد داخل سجون الاحتلال.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل شاباً فلسطينياً في أبو ديس بعد إصابته برأسه، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه لعلاجه.وفي الخليل أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق؛ جراء قمع الاحتلال مسيرات منددة باستشهاد الأسير أبوحميد.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة ستة شبان بجروح، والعشرات بحالات اختناق خلال اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في مخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.//انتهى//20:22ت م0239