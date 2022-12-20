الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستأهل فريق الفيحاء " حامل اللقب " إلى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره الخليج 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما - اليوم - على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.وتقدَّم الخليج أولاً عن طريق تسيكاليشي عند الدقيقة 18 ، وعادل علي الزقعان النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 30 ، وقبل نهاية الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي أضاف زميله محمد أبو سبعان الهدف الثاني لينتهي الشوط بتقدم الفيحاء 2-1.وفي الشوط الثاني تمكن سلطان مندش من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء وينال ثاني البطاقات إلى دوري الثمانية من كأس الملك، مواصلاً حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب الهلال.// انتهى //20:22ت م0240