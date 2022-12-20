الرياض 26 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 20 ديسمبر 2022م واسأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عاماً فأكثر، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).وأوضحت "الجوازات"، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.ودعت "الجوازات" إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.// انتهى //20:38ت م0241