الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسعقدت هيئة السوق المالية "أمسية قصة السوق" احتفالاً بتدشين كتاب "قصة السوق" الذي يوثِّق مراحل مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية لم يسبق تناولها من قبل، بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية ومديرها التنفيذي الدكتور أحمد الملحم.واستعرضت الأمسية المرحلة الأولى من تاريخ السوق المالية التي شهدت نواة تأسيس شركات المساهمة الوطنية منذ عام 1926م، وانتشار مكاتب بيع وشراء أسهم هذه الشركات، فيما ناقش الحضور المرحلة الثانية، التي بدأت مع صدور الأمر السامي الكريم بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية عام 1983م، وتشكيل اللجان الإشرافية التي عملت على تطوير السوق تنظيميّاً وتقنيّاً.واستعرض الحفل كيفية تهيئة القطاع إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع صدور نظام السوق المالية في عام 2003م، وتكوين هيئة السوق المالية في عام 2004م، وما شهدته هذه المرحلة من تطورات أهَّلَتها لتبوء مكانتها الحالية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.وكتاب قصة السوق الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية، يتناول في إصدارين، أحدهما بحثي وآخر مصور، تاريخ السوق المالية السعودية عبر ثلاث مراحل، بدءاً بتأسيس شركات المساهمة الوطنية في مطلع القرن الماضي، والتحديات التي واجهتها، ثم انطلق إلى المرحلة الثانية مع إسناد الإشراف على السوق المالية للجنة وزارية، إيذاناً بالوصول إلى المرحلة الثالثة، التي شهدت إصدار نظام السوق المالية السعودية، وتأسيس المنظومة المرتبطة بها.يُذكر أن هيئة السوق المالية قامت بتوفير عدد من القنوات والأدوات التي تمكِّن القراء من الاطلاع على "كتاب قصة السوق" و"الكتاب المصور" عبر موقع إلكتروني مخصص يمكِّن المتلقي من تصفح أقسام الكتب، أو من خلال تطبيقات قراءة الكتب.//انتهى//20:52ت م0243