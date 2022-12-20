اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
الرباط 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.5 %، بـ 10.899,12 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.6 % ليستقر عند 877,75 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.44% مسجلاً 814,47 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 704 ملايينن درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم مغربي.
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