الرباط 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.5 %، بـ 10.899,12 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.6 % ليستقر عند 877,75 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.44% مسجلاً 814,47 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 704 ملايينن درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:03ت م0246