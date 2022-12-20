جيزان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان - اليوم - باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".وأوضحت الإدارة أن الاحتفاء اشتمل على التعريف باليوم العالمي للغة العربية من خلال مكاتب التعليم والمدارس ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث سلط النشر على الإسهامات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، وإبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً وتوعية أولياء الأمور وأفراد المجتمع بأهمية المحافظة على هويتنا اللغوية في مواجهة تحديات العصر، وتعزيز قيم الاعتزاز باللغة العربية في نفوس الطلاب والطالبات.وأشارت إلى أن المدارس نظَّمَت العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات والبرامج الإذاعية والرياضية التي تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.// انتهى //21:03ت م0247