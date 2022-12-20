إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقال البنك الدولي إنه وافق على تمويل بقيمة 1.69 مليار دولار لدعم مشاريع إغاثة وإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات في باكستان.وذكر البنك - في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم- أن المجلس التنفيذي للبنك وافق على تمويل خمسة مشاريع لدعم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند جنوب باكستان، وتشمل تلك المشاريع دعم إعادة التأهيل وإعادة بناء المساكن واستعادة إنتاج المحاصيل للمجتمعات الضعيفة في الإقليم.وأضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ لدعم برامج صحة الأم والطفل في إقليم السند الذي يعدُّ الأكثر تضرراً من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت باكستان الصيف الماضي.وتسبَّبَت الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمِّرة في غرق نحو الثلث من مساحة باكستان، إلى جانب مقتل ما يقرب من 1700 شخص منذ منتصف يونيو الماضي، وتضرَّر أكثر من 33 مليون شخص، معظمهم في إقليمي السند وبلوشستان، وجرفت المياه العديد من المنازل والمباني والجسور والمدارس والطرق.//انتهى//21:08ت م0248