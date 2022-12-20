المدينة المنورة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستتواصل بالمدينة المنورة أعمال معرض مشروعات المدينة "MEDEX 2022" الذي دُشِّن أمس، وتُنظِّمه شركة المقر للتطوير والتنمية -الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة– على مدار 3 أيام، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات.وشهد المعرض - الذي يُعدُّ الأولَ من نوعه على مستوى المنطقة- إقبالاً متزايداً من الحضور، إذ يشتمل على العديد من الأجنحة المشاركة التي تستعرض حزمة المشاريع المستقبلية في المدينة المنورة، تحت عنوان "مهد الضياء وحاضرة المستقبل"، ويُعنى بتحفيز مختلف القطاعات العامة والخاصة للإسهام في التنمية الشاملة والتطويرية في المدينة المنورة، وتعزيز الوصول بين جميع الشركاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جهة أخرى، استمرت الجلسات الحوارية المصاحبة لأعمال المعرض،إذْ تحدَّث الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجھني، عن الفرص والمزایا التنافسیة التي تقدمھا الشركة وتحفز القطاع الخاص أن یكون شریكاً في ھذه التنمیة، مُشيراً إلى مشروع قریة الحضارة الإسلامیة، وما يوفره من فرص كبیرة للقطاع الخاص؛ منھا فرص للموردین والمنشآت الصغیرة، وبشكل تقریبي سیتوفر في مشروع رؤى المدینة أكثر من ٩٣ ألف وظیفة، كما ستُطرح وحدات ضیافة للاستثمار،بالإضافة إلى عدة فرص أخرى كبیرة، وستكون ھناك مساحات مفتوحة في ما یقارب ٦٠٠ محل تجاري، والھدف من كل ذلك إثراء تجربة الزائر للمدینة، إلى جانب ما يوفره مشروع رؤى المدینة من تجربة فندقیة من نجمتین إلى خمس نجوم،الذي سیُلبِّي كلَّ رغبات الزوار،ویخدم كل الفئات ویثري تجربتهم.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة طیبة للاستثمار المهندس صالح بن ھبدان الھبدان،الفرص الاستثماریة في المنطقة،وأنھا مقبلة على نھضة تنمویة ضخمة جداً، وذلك لزیادة أعداد الزوار والمعتمرین، وتنامى الاحتیاج للتطویر العقاري، وزيادة الفرص الاستثماریة التي تتناسب مع ھذا الاحتیاج، مُشيراً إلى أن مشروع طیبة للاستثمار في المنطقة يُشكِّل حافزاً لمبادرات ومشاریع جدیدة تصبُّ في تحسین جودة الحیاة في المدینة.وأكدَ الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطویر والتنمیة ماجد بن محمد الشلھوب، - خلال الجلسة الحوارية- أهمية دور الشركة في تحفيز الاستثمار، حیث تلعب دورھا كصانع في سوق المدینة المنورة من خلال صناعة الفرص الاستثماریة الواعدة وجذب الاستثمارات لتطویر مجتمعات حیویة، ودعم وتمكین رواد الأعمال لتحقیق الأھداف التنمویة المشتركة ونمو الناتج المحلي، لافتًا النظر إلى أنه خلال عام من الانطلاقة الحقیقیة لشركة المقر، تم العمل على مشاریع متنوعة في مجالات مختلفة ومبادرات تنمویة؛منھا مشروع المدینة میدكس, مشيرًا إلى أن سبب اختیار شعار "مھد الضیاء وحاضرة المستقبل" ، جاء ليُركز على انطلاق دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المدینة إلى العالم، والسعيّ إلى أن تكون المدینة بیئة داعمة محفزة للاستثمار والأكثر رغبة في العیش والاستقرار.من جانبه، تحدَّث الرئيس التنفيذي لشركة مدینة المعرفة الاقتصادية محمد آل الشیخ مبارك، عن المشاریع التي یُعمل علیھا الآن ورؤیتھا المساھمة في تطویر المنطقة، مُشيراً إلى أن باكورة المشاريع، مشروعان رئیسیان؛ھما مشروع بوابة المدينة، ومشروع ملتقى المدینة، وفي حال تحقیق أھداف الشركة ستصبُّ ھذه المشاریع بشكل مباشر وغیر مباشر في اقتصادیات المدینة المنورة وفرص العمل وزیادة الناتج المحلي، مؤكداً أن اقتصاد المدینة قد ینافس أقوى ثلاث اقتصادیات ضمن مناطق السعودیة خلال السبع سنوات القادمة بإذن الله تعالى.// انتهى //21:34ت م0249