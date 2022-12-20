الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري-في مكتبها بمقر الهيئة في الرياض اليوم- وفدَ لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد مكاليستر،ويرافقه كل من رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي الدكتورة هانا نيومان، وعضوي لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان جوردي سولي، وجان لاكابيل.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي،لاسيما في مجال حقوق الإنسان،وسبل تنميته وتعزيزه.واستعرضت معاليها لوفد البرلمان الأوروبي جهود المملكة وما حقَّقَته في إطار دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها في مختلف المجالات.حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع الاتحاد الأوروبي الدكتور أيمن فاضل، وعضوا مجلس الهيئة؛ زهير الزومان، والدكتورة آمال الهبدان، وعددٌ من مسؤولي الهيئة، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.// انتهى //21:59ت م0253