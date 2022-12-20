سكاكا 26 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 20 ديسمبر 2022م واسنفَّذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلاً في أكاديمية الحوار للتدريب، بالشراكة مع جمعية الجوف للإعلام اليوم ، برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان: "مهارات الحوار الإعلامي" .واستهدف البرنامج المتخصصين والمهتمين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.وأوضح مدير مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان،أن البرنامج تناول 6 محاور متنوعة؛شملت مفهوم الحوار الإعلامي وعناصره وأشكاله، سمات المحاور الإعلامي الناجح ومهاراته، إدارة الخلاف باستخدام عجلة الحوار، ميثاق أخلاقيات ومبادئ المحاور الإعلامي العالمية، وتوظيف المهارات اللغوية ولغة الجسد، بالإضافة إلى دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الحوار الإعلامي الإيجابي.// انتهى //21:59ت م0254