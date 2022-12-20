جدة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسنظَّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم،ورشتي عمل تحت عنوان "ادارة المناحل العضوية والية التحول ومتطلبات الرقابة والتفتيش" بالعاصمة المقدسة ومحافظة الطائف؛ تحقيقا لأهداف خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة.وتهدف الورشتان إلى تعريف النحَّالين بأهمية الممارسات النحلية وتربية النحل وإنتاج وتوثيق الأعسال عضوياً.وتناولت الورش موضوعات "أساسيات إنشاء وإدارة المناحل" و"آلية الرقابة والتفتيش" و"تربية النحل العضوي والعمليات النحلية" .من جانبه،أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن الورش تسلِّط الضوء على كيفية تربية النحل بالطرق العضوية؛وذلك بهدف تطوير تقنيات التربية للمربين ،مبيناً أن العسل العضوي هو الذي جمعه النحل من مناطق غير ملوثة بالمبيدات أو الملوثات الصناعية الأخرى ولا يوجد به أي إضافات، مشيراً إلى أن الهدف من تربية النحل العضوي هو الحصول على منتجات موثوقة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك تجاه الإنتاج المحلي للأعسال ومنتجات النحل الأخرى، مع ضمان تقدير احتياجات النحل،بالإضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة البيئة المحيطة.// انتهى //21:59ت م0255