الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموِّه اليوم, عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.وجرى تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة, كما استمع سموُّه إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف المجالات العامة.حضرَ الاستقبالَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.// انتهى //22:09ت م0257