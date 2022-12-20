الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساستقبل المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني - اليوم - معالي وزير التجارة والصناعة الكيني، موسيس كيارا كوريا، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أقيقو.واطّلع الوزير الكيني، على المعرض التعريفي بمشروعات وبرامج الصندوق المموّلة في 84 دولة نامية حول العالم، وأثرها التنموي على حياة المستفيدين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وبحث المهندس القحطاني الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات والبرامج التي يموّلها الصندوق في كينيا، ومتابعة سير الأعمال.وقدم وزير التجارة والاستثمار الكيني شكره وتقديره لجهود المملكة، نظير إسهاماتها ودعمها المشروعات والبرامج الإنمائية في كينيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الجدير بالذكر أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م (13) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في قطاعات النقل والمواصلات والطاقة والزراعة والصحة والمياه، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 163 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية كينيا من خلال الصندوق عبر البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي والغذائي في كينيا.// انتهى //22:11ت م0258