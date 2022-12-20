الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس2أصدر البريد السعودي أمس طوابع تذكارية للاحتفاء بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وأعلن البريد السعودي أن إصدار الطوابع التذكارية يأتي دعمًا وتشجيعًا لما يقدمه القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية والمشاركة المجتمعية.وكانت الطوابع التذكارية التي أصدرها البريد السعودي احتفاءً بالمركز ترتكز في رسائلها على ثلاثة محاور، هي القيادة الرشيدة واهتمامها الذي توليه للقطاع غير الربحي منذ عهد الإمام والمؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، والفاعلية التي يحققها القطاع في التنمية الوطنية وتحفيز قيمة العطاء، وأهمية القطاع في خدمة الإنسان وصنع الأثر.يُذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.// انتهى //22:46ت م0260