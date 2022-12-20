الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسخسر فريق النصر من نظيره المنامة البحريني 75-72 في أولى مبارياته لبطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة " المجموعة الثانية - منطقة الخليج" في اللقاء الذي أقيم - اليوم - على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.وشهدت الفترة الأولى أفضلية لفريق المنامة وأنهاها متقدماً 27-23 ، وواصل في الفترة الثانية تقدمه 37-30 ، واستمرت أفضليته في الفترة الثالثة التي انتهت لصالحه 59-51 ، فيما شهدت الفترة الرابعة أفضلية للنصر وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة بعد تأخره بفارق 13 نقطة، إلا أن المنامة نجح في الدقيقة الأخيرة من إنهاء اللقاء لصالحه بفارق 3 نقاط، وبنتيجة 75-72.// انتهى //22:50ت م0261