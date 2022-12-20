القاهرة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز العاشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق الزمالك على ضيفه فريق حرس الحدود بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الحرس عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.كما فاز فريق طلائع الجيش على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الطلائع إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.ونجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، على حساب مضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، يليه إنبي في المركز الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط.//انتهى//22:57ت م0263