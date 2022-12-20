الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستستضيف الهيئة الملكية بالجبيل غداً بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة الشاطئية, ضمن منافسات الموسم الرياضي الـ 13 ، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، وتستمر لمدة 4 أيام.وأوضح مدير البطولة محمد الأسمري، أن البطولة التي تقام على شواطئ الجبيل، يشارك بها 40 فريقاً يمثلون 22 جامعة وكلية، مؤكداً أن الهيئة الملكية وبالتعاون مع اتحاد الجامعات أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة، والتجهيزات الفنية والخدمات المساندة, مثمناً جهود وتعاون الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية , لإنجاح البطولة من جميع الجوانب وخلق البيئة التنافسية المحفزة لجميع الجامعات المشاركة.بدوره أكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، أن بطولة كرة الطائرة الشاطئية تعد من أهم برامج الاتحاد التي يحرص على تنفيذها كغيرها من الرياضات الأخرى، مشيراً إلى أن اللعبة لها حضور لافت من جميع المشاركين وكذا المحبين لها، مثمناً للمسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل على تعاونهم واستضافة البطولة وتقديم كل أسباب النجاح.وأقيم اليوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور مندوبي الفرق المشاركة، واعتمدت مشاركة الفرق, وإيضاح قوانين البطولة وتوقيت المباريات والتعرف على شروط ونظام البطولة والإجابة على استفسارات جميع الفرق.// انتهى //23:43ت م0265