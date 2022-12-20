الرباط 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتشد عشرات الآلاف من المغاربة لاستقبال منتخب بلادهم العائد من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختتمت الأحد الماضي.واصطفت الجماهير المغربية على طول الطرق والشوارع في العاصمة الرباط، وأشعلوا الألعاب النارية، ولوحوا بالأعلام تحية للاعبين الذين استقلوا حافلة مكشوفة تحت حراسة أمنية مشددة.ولوح اللاعبون ومدربهم وليد الركراكي للجمهور المحتشد، والتقطوا الصور مع الحشد الجماهيري الكبير.وفي نهاية الاستقبال الشعبي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء المنتخب المغربي، وسلمهم أوسمة تقديرية تكريماً لهم على حصولهم على المرتبة الرابعة في هذا الحدث الرياضي العالمي.وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم، ليصنع الفريق الملقب بـ "أسود الأطلس" التاريخ في أول نسخة تقام منافساتها على أرض عربية.وبعد أن نجح المنتخب المغربي في إقصاء بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي، لكن الأداء الرائع للفريق أدى إلى استقبالهم استقبال الأبطال.//انتهى//23:46ت م0266