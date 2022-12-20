الدمام 27 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 21 ديسمبر 2022 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم ، حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي لمجتمع الأعمال، وذلك بمركز معارض شركة الظهران الدولية "الظهران إكسبو".وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة الـ 18 ، كما كرم الرعاة الرئيسيين للحفل.وشهد الحفل الذي تنظمه الغرفة على مدار أكثر من ثلاثة عقود من أجل تعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي وتأكيد دورها ورسالتها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات ومؤسسات القطاع الأهلي وممثلي السفارات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية والإعلامية في المنطقة الشرقية.وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء ، لسمو أميـر المنطقة الشرقية، رعايته وتشريفه حفل هذا العام، مشيراً إلى اهتمام سموه بدعم حراك قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية لأجل مضاعفة إسهاماته في التنمية الاقتصادية.وبين أن الحفل يمثل تجمعاً كبيراً ضم رجال أعمال المنطقة مع مسؤولين حكوميين في مختلف أجهزة الدولة ومهتمين وأكاديميين بارزين، إضافة إلى أصحاب الخبرات والتجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، وتبادل خلاله الجميع الأفكار المعززة للنمو الاقتصادي، الذي تشهده البلاد في جميع القطاعات، وسُبل توسيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبـر في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التنمية المستدامة.// انتهى //00:48ت م0001