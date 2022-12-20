اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/5/27 هـ الموافق 2022/12/21 م واس
نيويورك 27 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 21 ديسمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 92.20 نقطة، بما يعادل 0.28%, ليغلق عند 32849.74 نقطة ، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 1.08 نقطة أو 0.01%, ليغلق عند 10547.11 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 3.96 نقطة أو 0.10%, ليغلق عند 3821.62 نقطة.
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