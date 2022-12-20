نيويورك 27 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 21 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 92.20 نقطة، بما يعادل 0.28%, ليغلق عند 32849.74 نقطة ، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 1.08 نقطة أو 0.01%, ليغلق عند 10547.11 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 3.96 نقطة أو 0.10%, ليغلق عند 3821.62 نقطة.‏// انتهى //00:54ت م0002