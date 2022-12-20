ويلينغتون 27 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 21 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ .وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال على عمق 141 كيلومترا وعلى بعد 527 كيلومترا شمال شرق تاورانجا في نيوزيلندا.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //01:07ت م0004