الرياض 29 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 23 ديسمبر 2022 م واستحت رعاية صاحبةِ السموِّ الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، نظَّمَت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حفل الزفاف الجماعي لـ 200 من فتيات الجمعية، تحت شعار "فرحة عروس".ورفعت مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين بالجمعية الدكتورة شعيع العتيبي الشكر لسمو الأميرة نورة لرعايتها هذا الحفل الذي يزف فيه 200 من فتيات إنسان إلى عش الزوجية.وأشارت إلى أن جمعية إنسان تسعى ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات النوعية لتجويد حياة أبناء وفتيات الجمعية، وتوفير الممكنات لهم ، وتذليل الصعاب والعقبات التي تعترض مسيرتهم المستقبلية تماشياً مع رؤية 2030 ،وما يحقق لهم الاستدامة والاستقرار والحياة الكريمة، ومن ضمن تلك البرامج الزواج الجماعي الذي يعدُّ ضمن أولويات الجمعية.وأشارت إلى أن العمل الخيري الإنساني والجهد الاجتماعي الذي تقوم به جمعية إنسان يأتي في ظلّ الدعم الدائم من صاحبِ السموِّ الملكي الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية،ومتابعة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية.وكشفت د.شعيع أن تكاليف الحفل قد قدمت من فاعل خير رفض الإفصاح عن اسمه؛ليحقق أهم أهداف الجمعية المباركة و مثيلاتها في الوطن،ويزيد من عطائها للمجتمع، وقد تحقق الدعم لمبادرة الزواج الجماعي السادس للفتيات كسلسلة من دعم هذا المتبرع استمرت 6 أعوام متتالية.بعد ذلك ألقت إحدى عروسات إنسان كلمة نيابة عن زميلاتها ثمنت فيها رعاية سمو الأميرة، وعبَّرت فيها عن سعادتهن بهذه المناسبة.عقب ذلك كرَّمت سموُّ الأميرة نورة الجهات الداعمة لحفل الزواج الجماعي لفتيات إنسان ، ثم مراسم الزفة ،والفقرات الفنية المصاحبة.// انتهى //23:20ت م0107