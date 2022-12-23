الباحة 29 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 23 ديسمبر 2022 م واساختتمت جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة اليوم التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم لعام ١٤٤٤ على مستوى منطقة الباحة ، بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون الأمنية محمد الدوسري و مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مرزوق الرويس .حيث نافس ٢٠ طالباً في مختلف فروع القرآن الكريم ومن جمعيات تحفيظ المنطقة ، وقد حقق ٣ طلاب في الفرع الرابع والفرع الخامس والفرع السادس الفوز والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المملكة ، والتي ستقام في شهر شعبان المقبل – بمشيئة الله – في مدينة الرياض .هذا وفي ختام التصفيات كرَّم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الطلاب المتأهلين والمشاركين ولجنة التحكيم والجمعيات المشاركة والإعلاميين.كما أقام القسم النسائي لجمعية ترتيل التصفيات النهائية للمرشحات من التصفيات الأولية ، وعددهن ٩ طالبات من جمعيات التحفيظ بالمنطقة، وتأهل ٣ طالبات في الفرع الثاني والفرع الثالث والفرع الرابع ، حيث كرمت المتسابقات بشهادات شكر وتقدير، ومبالغ مالية، كما كرمت لجنة التحكيم والإعلاميات .// انتهى //23:29ت م0108