حائل 29 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 23 ديسمبر 2022 م واساختتمت، مساء اليوم، فعاليات موسم حائل 2022، بإقامة حفل ختامي على مسرح منتزه المغواة، بحضور مسؤولين ومشاركين من الجهات الحكومية المساندة والقطاع الخاص.وثمَّن الرئيس التنفيذي لموسم حائل مازن الجري، التكامل بين القطاعات كافة لخدمة منطقة حائل وأهلها، من خلال إقامة موسم حائل بنسخته الثانية، وما يشمله من بطولات رياضية وفعاليات ثقافية وترفيهية، مبيناً أن "ما شهده زوار الموسم من فعاليات عزَّز صورة المنطقة وما تتمتع به من بِنية تحتية قوية، قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، حيث جذبت الزوار من المملكة وغيرها، وتُعزِّز الفعاليات الترفيهية والرياضية من أداء القطاع السياحي، كما أصبحت حائل تشهد نمواً مستمراً كل عام في أعداد الزوار والسياح، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ومواسم؛لإضفاء جو من المرح لمرتاديها،وتسعد أهلها والجميع".وشهد الحفل الختامي تكريم أبرز المساهمين من مديري ومسؤولي الجهات التي أسهمت في إنجاح الموسم، أعقبه تكريم لأفضل منسوبي إدارات الموسم.وأسدل الموسم الستار على فعالياته بعروض الليزر و الألعاب النارية، بعد 37 يوماً من الفعاليات؛شملت العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، أبرزها: إقامة ثلاث بطولات لكأس موسم حائل للصقور والسهام والهجن، وتنظيم عروض ماستر أوف ديرت العالمية للدراجات النارية للمرة الأولى في المملكة، ومسابقة للطهي ، ومنطقة لمشجعي بطولة كأس العالم، والعديد من الفعاليات المشوقة التي تناسب كل أفراد العائلة.// انتهى //23:41ت م0109