الباحة 29 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 23 ديسمبر 2022 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها وفقاً للتنبيهات الواردة من العمليات المركزية بالهيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة والمناطق المجاورة.وأكدت الهيئة جاهزيتها لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) أو من خلال تطبيق أسعفني أو توكلنا، وكذلك من خلال 16 مركزاً إسعافياً بالمنطقة على مدار الساعة .ونبهت بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدّر الله - وذلك عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهُر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لطالب الخدمة الإسعافية.// انتهى //23:59ت م0111