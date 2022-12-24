عرعر30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسنفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة - ممثلة بغرف عمليات فرق ‫الطوارئ‬ - خطتها لدعم شبكات تصريف الأمطار وتيسير الحركة المرورية بأسرع وقت ، وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة ، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من حالة أمطار رعدية.وأوضحت الأمانة أنها أنهت الاستعدادات كافة لموسم الأمطار في وقت مبكر،بالإضافة إلى متابعة تحذيرات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني واللجان الرئيسة ، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية قامت بازالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، بعد هطول الأمطار اليوم على المنطقة.// انتهى //00:02ت م0001