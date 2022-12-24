عام / أمانة الحدود الشمالية تنفِّذ خطتَها لموسم الأمطار
السبت 1444/5/30 هـ الموافق 2022/12/24 م واس
عرعر30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واس
نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة - ممثلة بغرف عمليات فرق الطوارئ - خطتها لدعم شبكات تصريف الأمطار وتيسير الحركة المرورية بأسرع وقت ، وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة ، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من حالة أمطار رعدية.
وأوضحت الأمانة أنها أنهت الاستعدادات كافة لموسم الأمطار في وقت مبكر،بالإضافة إلى متابعة تحذيرات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني واللجان الرئيسة ، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية قامت بازالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، بعد هطول الأمطار اليوم على المنطقة.
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