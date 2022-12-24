الرياض 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، فريق السر بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 في نسخته الثالثة.? وحسم السر اللقب بعد فوزه على نظيرة مصدة بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس في صالة وزارة الرياضة في مدينة الرياض.سجل للسر كل من عماد غماري (هدفين)، سفيان البشير (هدفين)، عبدالرحمن الحمدان وعبدالله العقيلي، فيما سجل ثنائية مصدة كل من يحيى عجي وعبدالله الوهيبي.يذكر أن القادسية توج بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما توج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021.// انتهى//00:11ت م0002