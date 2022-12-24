القدس المحتلة 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسأصيبت طفلة فلسطينية مساء اليوم، في اعتداء مستوطنين على مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية .وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة في قرية أوصرين جنوب مدينة نابلس، مما أدى لإصابة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عام ونصف بجروح.من جانب آخر أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن 29 أسيرة فلسطينية يقبعن حالياً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن طفلتان ، وست أسيرات أمهات لأطفال، مبيّناً أن الأسيرات يعشن ظروف إنسانية صعبة، خاصة الأسيرات اللواتي يعانين من أمراض وجروح.//انتهى//00:18ت م0003