الرباط 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واساختتمت بالعاصمة المغربية الرباط أمس أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالاتفاق على استضافة المملكة للدورة 44 للمجلس، خلال شهر ديسمبر 2023.كما اعتمد المجلس الوثائق الختامية للدورة 43، والتقارير المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة، واعتماد التقرير التنفيذي عن أنشطة المنظمة لعام 2021، والتقارير المالية، وتقرير عن إسهامات الدول الأعضاء لنفس العام، ومجموعة من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.كما رحب المجلس باقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي، مطالبا الإيسيسكو بالتنسيق والتعاون مع مصر لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله، لعرض التصور على المجلس التنفيذي في دورته القادمة.// انتهى //00:22ت م0004