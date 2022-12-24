اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
السبت 1444/5/30 هـ الموافق 2022/12/24 م واس
نيويورك 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 176.44 نقطة، بما يعادل 0.53%, ليغلق عند 33203.93 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 21.74 نقطة أو 0.21%, ليغلق عند 10497.86 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 22.43 نقطة أو 0.59%, ليغلق عند 3844.82 نقطة.
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