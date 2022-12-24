نيويورك 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 176.44 نقطة، بما يعادل 0.53%, ليغلق عند 33203.93 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 21.74 نقطة أو 0.21%, ليغلق عند 10497.86 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 22.43 نقطة أو 0.59%, ليغلق عند 3844.82 نقطة.‏// انتهى //00:52ت م0007