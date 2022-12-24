طرابلس 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسأعلنت رئاستا مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الاتفاق على عدم استحداث قانون خاص بالمحكمة الدستورية.وقالت رئاستا المجلسان في بيان مشترك، وفق وكالة الأنباء الليبية أمس، إن الاتفاق على عدم استحداث قانون المحكمة الدستورية جاء حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.وأوضح البيان أن الاتفاق بين المجلسين تم بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك لطمأنه كافة الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشارإليه.وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت استشعارا من المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منهما في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.// انتهى //01:31ت م0009