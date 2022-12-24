تونس 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد، قانون المالية للسنة الإدارية القادمة 2023م، وذلك خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشيرةً إلى تأكيد الرئيس سعيّد على ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم.وأخبرت عن إصدار الرئيس قيس سعيّد أمرًا يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتيًا للجمهورية التونسية.ورصدت صحف السبت مناشدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأشارت إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي للتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني وأعمال التوسع الاستيطاني.وتطرقت صحف تونس إلى استنكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات له، الهجوم الذي استهدف أشخاصًا في فرنسا، بعد مقتل ثلاثة وإصابة آخرين عقب حادث إطلاق النار وسط باريس.// انتهى //12:04ت م0026