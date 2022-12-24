مسقط 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال زيارته لسلطنة عُمان الشقيقة بمجموعة من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، ومعالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير المالية الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م الدكتور خميس بن سيف الجابري، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية.وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.كما زار معاليه مركز الشباب العماني، واطّلع على عدد من التجارب خلال لقائه برواد ورائدات الأعمال، حيث يهدف المركز إلى المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.يذكر أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تشهد تطورًا كبيرًا، حيث يجمع البلدين رؤى طموحة -رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040-، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الخمسة سنوات الماضية 52.9 مليار ريال.// انتهى //12:06ت م0027