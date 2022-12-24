الجزائر 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس" خلال العام المقبل 2023، مبرزة دعوته إلى تكتلات رجال الأعمال والشركات العامة والخاصة إلى مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير.وتطرقت إلى دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى لقاء جامع لكل الجهات الفاعلة برعاية الأمم المتحدة، وترمي المبادرة إلى التسوية السياسية لإجراء انتخابات في أقرب وقت، مبينة تأكيد مجلس الأمن على دعم الحوار الليبي الشامل، بغرض تشكيل حكومة ليبية موحّدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثل الشعب الليبي بأكمله.وأبرزت صحف الجزائر شجب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، عمل إجرامي وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.// انتهى //12:11ت م0030