القدس المحتلة 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين خلال عمليات اقتحام لرام الله والخليل بالضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بعد اقتحامها والعبث بمحتويات منازل الفلسطينيين، واعتقلت ثالثًا من قضاء رام الله وهو أسير محرر .في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال انتشارها على مداخل مدينة جنين، واستولت على مركبات فلسطينية، وعرقلت تنقل الفلسطينيين، بعد نصب حواجز عسكرية على مداخل عدة قرى في جنين.// انتهى //13:43ت م0032