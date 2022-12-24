جوهانسبورغ 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسأعلنت خدمات الطوارئ بجمهورية جنوب أفريقيا اليوم، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمباني قريبة إثر انفجار ناقلة غاز علقت تحت جسر في جوهانسبرج.وأوضحت خدمات الطوارئ أن النيران اشتعلت في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، مضيفة أن الانفجار حطم سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.// انتهى //13:52ت م0033