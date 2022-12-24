طرابلس 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الإعلام العرب، ضمن فعاليات اختتام طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وليد اللافي، في بداية الاجتماع، أن دولة ليبيا تجدد دعمها للمبادرات العربية لتعزيز صورة العرب في مواجهة الحملات التي تستهدف الهوية العربية، والتي تنطلق من محورية دور ليبيا ومكانتها في العمل العربي المشترك من خلال مكونات جامعة الدول العربية.ودعا اللافي، خلال الاجتماع إلى تنسيق المواقف العربية لحل الإشكاليات التي دامت عقودًا.// انتهى //13:53ت م0034