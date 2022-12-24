جيزان 30 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 24 ديسمبر 2022م واسنظّمت أمانة منطقة جازان بالشراكة مع أكاديمية "صبا" الثقافية وعدد من الجهات المشاركة أمس ، معرضًا مفتوحًا بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية والمقام تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية" ، وذلك بالشارع الثقافي بمدينة جيزان.وتضمن المعرض أركانًا متعددة شملت الخط العربي، والفن التشكيلي، والحرف والفن، ورسومات الأطفال، والفن السينمائي، وبراعم جازان الريشة واللون.ويأتي تفعيل اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية انطلاقا من مكانة هذه اللغة ومواصلة العمل المشترك لدعمها ونشرها والوقوف عند أبرز التحديات التي تواجهها اليوم وطرح الحلول المناسبة ، كماأن الأمانة وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية المعنية تعمل على توسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي بمشاركة الفرق التطوعية التابعة للقطاع البلدي بالمنطقة.// انتهى //14:44ت م0036