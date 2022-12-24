الشقيق 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسانتهت بلدية مركز الشقيق مؤخراً ، من تأجير ٥٤ فرصه استثمارية ضمن التجهيزات لموسم شتاء الشقيق ، وذلك من إجمالي 90 فرصة استثمارية موقتة تم طرحها ، إضافة إلى " 5 " حاضنات و " 17 " منفذاً للبيع.ويتهيأ المركز التابع لمحافظة الدرب، لموسمه السياحي السنوي الذي بدأ مبكرًا وشهد توافداً من قبل الزوار والمتنزهين ، بينما كثفت الجهات الحكومية أعمالها ورفعت البلدية من جاهزيتها لاستقبالهم.وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف ، أن تأجير عدد من المواقع يعد فرصة استثمارية موسمية للشباب والفتيات وعليهم تعود بالفائدة، بالإضافة إلى ما يشكله تواجد الزوار والمتنزهين من تنشيط للحركة السياحية والاقتصادية.وأشار عطيف إلى أن مهرجان الشقيق يستمر 90 يوماً ويتضمن عدداً من المحلات التسويقية والترفيهية والمعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية للعارضين والبائعين، ومناطق الترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلوس العوائل، ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، والمطاعم ومراكز التسوق الخارجية، والمرافق الخدمية والمهنية, إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.وبين أن المهرجان يتيح لأهالي المركز والزوار فرص التبضّع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مناسبة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية وتوفير الفرص الوظيفية المؤقتة لمن يسعون إلى اكتساب الخبرة والمعرفة.// انتهى //14:46ت م0037