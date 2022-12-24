الرباط 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسوقَّعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجمهورية أذربيجان - بالرباط اليوم- خطة عمل للتعاون المشترك من أجل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تتعلق بتعزيز ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات، وحماية التراث الثقافي لدول العالم الإسلامي وضمان استدامته.وتنصُّ هذه الخطة، التي وقَّعها كلٌّ من المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية ناظم صمادوف، على الشراكة في تنظيم المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، الذي ينعقد كل سنتين في باكو عاصمة أذربيجان، ودعم وزارة الثقافة الأذربيجانية برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، وبرامج المنظمة التي تهدف إلى حماية مواقع التراث الثقافي في العالم الإسلامي، وتعزيز تحديث البنية الرقمية لمقر الإيسيسكو.// انتهى //20:46ت م0075