الرياض 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسأقيمت مساء اليوم، قرعة كأس السوبر السعودي، 2023، بمشاركة 4 فرق، للمرة الأولى في تاريخ البطولة (الفيحاء، الهلال، النصر، الاتحاد).ووضعت القرعة الاتحاد في مواجهة مع النصر في أولى المباريات، فيما سيقابل الفيحاء الهلال في ثاني المباريات.ومن المقرَّر أن تقام مباريات هذه البطولة، بنظام التجمع، في مدينة الرياض، خلال المدة من 24 حتى 29 يناير 2023م، على أن تلعب 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف النهائي، ومباراة النهائي.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرَّر في وقت سابق، اعتماد النظام الجديد للبطولة، بإقامتها من 3 مباريات، بدلًا من مباراة واحدة، بحيث تبدأ من الدور نصف النهائي؛ حيث سيجمع السوبر بنظامه الجديد، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وبطل دوري روشن للمحترفين ووصيفه، وفي حال تكرار الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب؛وذلك بهدف رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة، نظرًا لارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.يذكر أن الهلال يحمل لقب آخر نسخة من كأس السوبر السعودي لعام 2021م، بعد فوزه على الفيصلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ويعدُّ الأكثر تتويجًا بلقبها، برصيد 3 ألقاب، فيما يسجل النصر نفسه في سجل هذه البطولة بوصفه الفريق الوحيد الذي توج باللقب في موسمين متتاليين في 2019 و2020م، فيما شارك الاتحاد في نسختين من البطولة ولم يحالفه التوفيق بالتتويج بها، في حين تمثِّل هذه المشاركة الأولى للفيحاء في تاريخه.// انتهى //20:49ت م0076