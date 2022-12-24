الرياض 30 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 24 ديسمبر 2022 م واسقام معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي بزيارة رسمية إلى جمهورية تركيا على رأس وفد رفيع المستوى من عدة جهات، التقى خلالها عددًا من المسؤولين الأتراك.وبدأ معالي مساعد وزير الدفاع زيارته بلقاء معالي وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في جميع المجالات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال وتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة.بعد ذلك، التقى معاليه بمعالي نائب وزير الدفاع الوطني التركي يونس أمره كراعثمان أوغلو، وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.واجتمع معالي مساعد وزير الدفاع مع معالي نائب وزير الدفاع الوطني التركي محسن دارا، وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.ثم التقى معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية الفريق أول يشار غولر، وتطرق اللقاء إلى جهود البلدين الصديقين في دعم أمن واستقرار المنطقة، واستعرضا اللجان الثنائية المشتركة، ودورها في تعزيز التعاون الدفاعي، واتفق الجانبان على التعاون في مجال التدريب العسكري والتمارين الثنائية المشتركة.وزار معالي مساعد وزير الدفاع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، والتقى رئيسها معالي البرفيسور إسماعيل دمير، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير البحث العلمي، كما قُدم إيجاز لمعاليه عن الصناعات العسكرية التركية.واختتم معالي مساعد وزير الدفاع زيارته لجمهورية تركيا، بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الدفاع الوطنية التركية، اطلع خلالها على منتجاتها، وقام بجولة على عدد من المصانع التابعة لها، واستمع لشرح عن أقسامها وسير العمل بها.// انتهى //22:46ت م0081