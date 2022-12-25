رفحاء 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسبدأت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تطبيق ضوابط الرعي داخل نطاق النفود الكبير؛ اليوم ،بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الاحتطاب والرعي الجائر،مع الاستمرار بالسماح بالتنزه وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص.وأوضحت الهيئة أنه يمنع الرعي داخل منطقة النفود الكبير باستثناء من يحمل تصريحاً من أهالي المراكز والقرى والهجر، ضمن حدود النطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له؛كما حدد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165)، واللوائح التنفيذية الصادرة بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.يذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وذلك بتنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.// انتهى //00:07ت م0001