القاهرة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأصيب 27 شخصاً في حادث انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية، في مدينة السادس من أكتوبر بمصر.وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها اليوم، بأنه تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.//انتهى//00:47ت م0003